الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

إعلان نتائج مسابقة "شباب يغير الصورة" بالقومي للمرأة

الدكتورة سوزان القليني
الدكتورة سوزان القليني

تنظم  لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة  برئاسة الدكتورة سوزان القليني  عضوة المجلس ومقررة اللجنة احتفالية لتسليم جوائز المسابقة  السنوية للمجلس تحت عنوان مسابقة شباب يغير الصورة  

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المجلس القومي للمرأة يعقد اجتماعًا مع عدد من المسئولين بسفارة هولندا بالقاهرة

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القومي للمرأة يشارك فعاليات مبادرة "انت الحياة" بمحافظة الجيزة

أكدت الدكتورة سوزان القليني انه قد شارك فى المسابقة هذا العام  (22) كلية اعلام في الجامعات الحكومية والخاصة والاهلية ، قدموا إنتاج مميز يبلغ عدده (64 عمل اعلامي متنوعة ما بين  انتاج تليفزيوني أو اذاعي او حملات اعلامية واعمال صحفية، مضيفك انه سيتم خلال الاحتفالية تكريم  بعض الرائدات في التعليم و الاعلام ممن لهن دور بارز في توعية وتعليم الفتيات والدفاع عن قضايا المرأة.

هذا وستقام الاحتفالية بمقر المجلس القومي للمرأة بمدينة نصر صباح  يوم الثلاثاء 5  مارس  2024

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