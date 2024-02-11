الأحد 11 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

المجلس القومي للمرأة يعقد اجتماعًا مع عدد من المسئولين بسفارة هولندا بالقاهرة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد المجلس القومي للمرأة اجتماعًا مع عدد من الساده المسئولين بسفارة هولندا بالقاهرة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

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المجلس القومي للمرأة ينظم ورشة عمل حول المشروعات الخضراء الذكية

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المجلس القومى للمرأة بالإسماعيلية يشارك احتفالات عيد الشرطة

هدف الاجتماع عرض التقدم المحرز في مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي "تحويشة"، الذي ينفذه المجلس بالتعاون مع البنك المركزي وعدد من شركاء التنمية.

وخلال الاجتماع تحدثت الميسرات الماليات بالمشروع عن اثر المشروع علي السيدات بمجموعات الادخار والاقراض الرقمي بالقرى التابعة لهن ومدي الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية التي عادت علي هؤلاء السيدات من خلال دعمهن بالتدريبات المختلفة داخل المجموعات، وعرضت الميسرات نماذج لسيدات بالمجموعات بدأت فعليا في عمل مشروعات صغيرة ومشروعات خضراء كالزراعة فوق أسطح المنازل وزراعة الشعير المستنبت وغيرها من المشروعات الصديقة للبيئة.

جاء الاجتماع  بحضور كل من  المهندس عمرو سليمان عضو المجلس القومي للمرأة، انجى اليماني المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي ومنسقة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بالمجلس ، ياسمين علي منسقة مشروع مجموعات الادخار والإقراض أحمد غريب مشرف محافظة البحيرة حنان هلال مشرفة محافظة أسيوط، وعدد من الميسرات الماليات بالمشروع.

 

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