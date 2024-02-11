القومي للمرأة يشارك فعاليات مبادرة "انت الحياه" بمحافظة الجيزة

يشارك المجلس القومى للمرأة فى فعاليات مبادرة "أنت الحياة" تنفذها مؤسسة حياة كريمة، بمحافظة الجيزة، مركز أطفيح قرية الكداية، بهدف رفع وعى الأهالي بعدد من القضايا الهامة والتي تمس حياتهم.

وتتضمن الفعاليات والأنشطة التى تعقد لمدة ثلاثة أيام في الفترة من 10-14 فبراير 2024 تنظيم ندوات توعوية حول الإرشاد الأسرى والتنشئة المتوازنة، والادخار والإقراض الرقمي والشمول المالي.

وتتضمن العديد من الموضوعات منها أهمية الإدخار وكيفية وضع الخطة وكيفية إدارة الأموال وعمل مشاريع وإدارة المخاطر والتثقيف الرقمي، إلى جانب مشورة ما قبل الزواج والتخطيط الإنجابي والتثقيف الصحي للحمل والولادة وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول التربية الإيجابية والتغذية والرضاعة والدمج والإعاقة.