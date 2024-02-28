بتكلفة 15 مليون جنيه.. التنمية المحلية تسلم محافظة المنوفية معدات المحطة الوسيطة

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن تسلم محافظة المنوفية اليوم الأربعاء الموافق 28/2/2024 معدات المحطة الوسيطة الثابتة بمدينة تلا بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي ١٥مليون جنيه، وذلك في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية للبنية التحتية لمنظومة المخلفات.



وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن اللجنة المشكلة من وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة ووزارة الدفاع ممثلة في الكلية الفنية العسكرية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري ومحافظة المنوفية، والتي تختص بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الثانى للمنظومة قامت بتسليم المعدات للمحطة الوسيطة إلى المحافظة.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن المعدات التي تم تسليمها تتضمن (4) رأس جرار ماركة رينو طراز (C440T)، ونصف مقطورة قلاب خلفي سعة 40 م3، وعدد (1) لودر كاتربيلر طراز 910K انجليزي الصنع سعة القادوس 1.3م3، وعدد 1 (مغسلة + كمبرسور)، وعدد 1 ميزان (100) طن، موجها بأهمية الصيانة الدورية وإجراء الفحص الفني لها بالإضافة إلى توفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر وغيرها للحفاظ على سلامة المعدات من أي أعطال أو نسبة تهالك.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أنه تم تدريب السائقين على المعدات الجديدة للمحطة الوسيطة بمدينة تلا خاصة إستخدام الأنظمة الهيدروليكية المجهزة بالمعدات بالإضافة إلى تدريبهم على إجراءات الصيانة الوقائية وتعليمات الإستخدام والتشغيل بما يضمن إستدامة التشغيل الجيد والحفاظ على المعدات، لافتا إلى حرص وزارة التنمية المحلية علي دفع عجلة تنفيذ المشروعات وتذليل اي تحديات في هذا الشأن تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية حول رفع كفاءة المنظومة والتغلب علي مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها ووقف التدهور البيئي.

ولفت وزير التنمية المحلية إلى الاهتمام الذي توليه الوزارة لتطوير المنظومة المتكاملة للمخلفات الصلبة الجديدة بمحافظة المنوفية حيث يبلغ حجم الإستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بالمحافظة 256 مليون جنيه، مشيرا إلى انه تم الإنتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية للمحطة الوسيطة الثابتة بمدينة تلا بمحافظة المنوفية بإجمالي تكلفة بلغت 18 مليون جنيهاً، كما تم الإنتهاء من تنفيذ وتسليم المدفن الصحي الآمن بمدينة كفر داوود بتكلفة بلغت 35 مليون جنيهاً بالإضافة إلى الإنتهاء من رفع (1.5) مليون طن تراكمات تاريخية من مواقع (الشهداء – تلا – قويسنا – طوخ طمبشا – بركة السبع – أشمون – كفر هلال – منوف – الباجور) بإجمالي تكلفة 188 مليون جنيهاً.

وأكد اللواء هشام آمنة أن الحكومة تسعى فى ظل متابعة من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء إلى تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات البلدية للتغلب على مشاكل تراكم القمامة والتخلص الآمن منها ووقف التدهور البيئى من خلال منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات.

ونوه اللواء هشام آمنة إلى قيام الوزارة بتقديم الدعم الكامل لجميع المحافظات للارتقاء بمنظومة النظافة وتنفيذ منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة بالتنسيق مع كافة الشركاء لإحداث نقلة حضارية في الشارع المصري خلال فترة قصيرة، مشيراً إلى سعى الحكومة لوجود منظومة للمخلفات مستدامة ومنتظمة وعلى أعلى مستوي من الكفاءة والإنضباط لا تقل عن المدن العالمية، مشدداً على ضرورة الدراسة العلمية لكل خطوات المنظومة والاستفادة من كافة الخبرات في هذا المجال.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن منظومة إدارة المخلفات الصلبة هي إحدى أهم آليات تحقيق الأهداف التنموية المرتبطة بالبيئة في إطار الأهداف الأممية وكذا أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠، مشيرا إلى أن هناك اهتمامًا متزايدًا من الحكومة بالتنمية البيئية، وتحويل تحدى المخلفات الصلبة إلى فرصة واعدة للاستثمار من خلال بناء منظومة جديدة لإدارتها بشكل متكامل، ترتكز على تحديث البنية الأساسية، وتطوير مصانع المعالجة والتدوير لتعظيم الاستفادة من هذه المخلفات، وتوفير آليات الاستدامة اللازمة لهذا المشروع القومى.



