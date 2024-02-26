وزارة التنمية المحلية تتابع جهود تخفيض أسعار السلع الغذائية

في ضوء متابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتنفيذ المحافظات لمبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية، والتي انطلقت السبت الموافق 14/10/2023 في جميع الأسواق المصرية وتستمر على مدار ٦ أشهر المقبلة بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية.

تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظة الدقهلية في المتابعة المستمرة لجوانب تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية وذلك في نطاق محافظاتهم والتأكد من توافر جميع السلع الغذائية بالكميات والأسعار المناسبة في الأسواق والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة.

وافتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية معارض "أهلا رمضان" للسلع والمواد الغذائية والسلع الرمضانية بمدينة المنصوره بأسعار مخفضة، وشملت عدد 2 معرض "أهلا رمضان" بنطاق حي شرق المنصوره بشارع الجيش، وبنطاق حي غرب المنصوره بشارع عبدالسلام عارف.

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام، والمحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية.

وقال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إن المعارض تضم كافة السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة من 15 إلى 30٪ عن سعر السوق الخارجي.

وأشار مختار إلى أن هناك 21 معرضًا "أهلا رمضان" يتم افتتاحهم بمراكز ومدن وأحياء المحافظة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين علي مستوي المحافظة.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه سيتم توفير عدد 14 سيارة متنقلة لبيع السلع الرمضانية والمواد الغذائية تطوف المراكز والمدن علي مستوي المحافظة منهم 4 سيارات بمدينة المنصورة وحدها.

وقال مختار إن نسبة التخفيض في الأسعار للسلع المعروضة يشمل كافة المعارض بنطاق المحافظة علي مدار شهر رمضان الكريم لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية.

ووجه المحافظ بأهمية تواجد الحملات التموينية المكثفة يومياً علي كافة المعارض للتأكد من الالتزام بتخفيض الأسعار وعلي المحلات التجارية للتأكد من عدم المغالاة وحجب السلع وأيضاً علي المحلات التجارية للتأكد من عدم المغالاة وحجب السلع عن المواطنين واحتكارها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

والجدير بالذكر أن محافظ الدقهلية أيمن مختار أجرى جولة تفقدية للمعارض وكافة المنتجات والسلع الغذائية المعروضة والتقى خلال الجولة بالمواطنين الوافدين على المعارض واطمئن منهم على مستوى السلع المعروضة ومناسبة الأسعار لهم، موجهاً القائمين علي المعارض بحسن استقبال المواطنين.