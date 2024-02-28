الأربعاء 28 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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نانسي حسام من ذوي الهمم لـ الرئيس السيسي: مصر كلها بقت معانا

نانسي حسام، من ذوي
نانسي حسام، من ذوي الهمم

شاركت نانسي حسام، من ذوي الهمم، من محافظة الغربية، والبالغة من العمر 22 عامًا، والحاصلة على ليسانس آداب جامعة طنطا، في حفل “قادرون باختلاف” بنسخته الخامسة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 احتفالية قادرون باختلاف

وأكدت في كلمتها أمام الرئيس السيسي، أن السحابة التي كانوا يعيشون بها مرت وفاتت، قائلة: “من سنين فاتت كنا عايشين في ضلمة زي ما يكون في سحابة كبيرة مغطية علينا.. بوجودك معانا كل سنة مصر كلها بقت معانا”.

الرئيس السيسي يصل مقر احتفالية قادرون باختلاف

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقر احتفالية "قادرون باختلاف" في نسختها الخامسة.

وتعد هذه الاحتفالية السنوية للأشخاص ذوي الإعاقة التي تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية وتنظمها وزارتا التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية.

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