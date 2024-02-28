نانسي حسام من ذوي الهمم لـ الرئيس السيسي: مصر كلها بقت معانا

شاركت نانسي حسام، من ذوي الهمم، من محافظة الغربية، والبالغة من العمر 22 عامًا، والحاصلة على ليسانس آداب جامعة طنطا، في حفل “قادرون باختلاف” بنسخته الخامسة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

احتفالية قادرون باختلاف

وأكدت في كلمتها أمام الرئيس السيسي، أن السحابة التي كانوا يعيشون بها مرت وفاتت، قائلة: “من سنين فاتت كنا عايشين في ضلمة زي ما يكون في سحابة كبيرة مغطية علينا.. بوجودك معانا كل سنة مصر كلها بقت معانا”.

الرئيس السيسي يصل مقر احتفالية قادرون باختلاف

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقر احتفالية "قادرون باختلاف" في نسختها الخامسة.

وتعد هذه الاحتفالية السنوية للأشخاص ذوي الإعاقة التي تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية وتنظمها وزارتا التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية.