الأربعاء 28 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

كيفية استخراج بطاقة تموين بدل تالف

بطاقة تموين
بطاقة تموين

استخراج بطاقة تموين بدل تالف.. يتعرض الكثير من المواطنين أصحاب البطاقات التموينية، إلى فقدان أو  تلف بطاقتهم، وهو ما يعني تعذر صرف مستحقاتهم من السلع التموينية، وفي سياق ذلك يبحثون عن تفاصيل استخراج بطاقة تموين بدل تالف.

txt

تموين أسيوط يشن حملات تفتيشية رقابية مكثفة بمراكز المحافظة

txt

التفاصيل الكاملة لاستخراج بطاقة تموين لأول مرة إلكترونيًا

كيفية استخراج بطاقة تموين بدل تالف

- في البداية الدخول على بوابة مصر الرقمية من هنا

- النقر على استخراج بدل فاقد أو تالف بطاقة التموين

إدخال جميع البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح.

إدخال رقم بطاقة التموين.

يجب اختيار المحافظة وإدخال الرقم القومي الخاص بصاحب البطاقة.

إدخال رقم الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب بطاقة التموين

اختيار طلب بدل الفاقد أو التالف.

الضغط على تسجيل طلب بطاقة بدل فاقد أو تالف.

طريقة إضافة الزوجة على بطاقة التموين

 الدخول على بوابة مصر الرقمية.

يجب قراءة الشروط والنقر على الموافقة على الشروط والأحكام.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة.

النقر على إضافة أو ضم إلى بطاقة التموين.

مواد متعلقة

تموين سوهاج: تحرير 203 محضر في حملة على المخابز والأسواق

للحفاظ على حق المواطن.. مدير تموين القاهرة يقود حملة تفتيشية على الأسواق

تحرير 118 محضر تموين في حملات بالمنيا

الجريدة الورقية