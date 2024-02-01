التفاصيل الكلمة لاستخراج بطاقة تموين لأول مرة إلكترونيًا

الحصول على السلع التموينية المدعومة من الدولة يتطلب استخراج بطاقة تموينية، وبالتالي في ظل الظروف الحالية يرغب الكثير من المواطنين في استخراج بطاقة تموينية للحصول على السلع المدعومة بأسعار مخفضة.

بوابة دعم مصر

وفي السياق يبحث الكثير من المواطنين، عن التفاصيل الكلمة لاستخراج بطاقة تموين لأول مرة وذلك عن طريق عدة طرق مختلفة نرصد منها عن طريق بوابة دعم مصر.

خطوات استخراج بطاقة تموين لأول مرة من بوابة دعم مصر

في البداية الدخول إلى موقع دعم مصر من هنا

يجب النقر على أيقونة خدمات تموينية للمواطنين.

النقر على إصدار بطاقة تموين جديدة.

يجب إدخال البيانات المطلوب منك.

النقر على أيقونو إرسال.

أخيرًا يتم إرسال رسالة إلى الهاتف المحمول المسجل في الطلب، تتضمن كافة التفاصيل وتاريخ الحضور إلى مكتب التموين التابع لمحل السكن.

أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2024

- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 2.50 جنيه.

- صلصة 300 جرام بسعر 8 جنيهات.

- صابون تواليت 125 جرام بسعر 7.50 جنيه.

- قهوة سريعة الذوبان 18 جرامًا بسعر 4 جنيهات.

- شاي ناعم 40 جرامًا بسعر 5 جنيهات.

- بسكويت يويوز سادة بـ1.5 جنيه.

- مكرونة 400 جم بسعر 6.50 جنيه.

- أرز معبأ كيلوجرام واحد بسعر 12.60 جنيه.

- فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات.

- زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

- سكر معبأ كيلوجرام واحد بسعر 12.60 جنيه.

- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك كيلوجرام بسعر 18 جنيهًا.

- مكرونة 800 جم بسعر 13 جنيهًا.

- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

- لبن جاف 125 جرامًا بسعر 25.50 جنيه.

- کیس سائل غسيل أواني 80 جرامًا بسعر 3 جنيهات.

- مسحوق أتوماتيك 800 جرام بسعر 25 جنيهًا.

- بار حلاوة طحينية سادة 40 جرامًا بسعر 3 جنيهات.

- مسحوق عادي يدوي 800 جرام بسعر 16 جنيها.

- علبة مرقة دجاج عدد 8 مكعبات بسعر 6 جنيهات.

- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

- جبنة تتراباك 125 جرامًا بسعر 7 جنيهات.

- عدس مجروش 500 جرام بسعر 21 جنيهًا.

- کیس ملح طعام 300 جرام بسعر 1.25 جنيه.

- مسلى صناعي 800 جرام بسعر 36 جنيهًا.

- بسكويت تومورو أنواع 3.75 جنيه.

- جبنة تتراباك 250 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.

- صابون غسيل 125 جرامًا بسعر 3 جنيهات.

- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

- خل 5% 900 مللي بسعر 6 جنيهات.