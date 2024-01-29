تموين أسيوط يشن حملات تفتيشية رقابية مكثفة بمراكز المحافظة

في إطار الجهود الاستباقية لوزارة التموين برفع مستوى الرقابة على الأسواق ومخازن السلع الغذائية في جميع مراكز محافظة أسيوط. وبناءً على تعليمات الدكتور الوزير علي المصيلحي، وزير التموين، واللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، واللواء رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط

قامت مديرية التموين بأسيوط تحت إشراف المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط، بالتعاون مع العميد أحمد شكري رئيس مباحث التموين بأسيوط، والمقدم محمد فراج معاون أول مباحث مركز أسيوط، وعدد من رؤساء مباحث المركز ومديري الإدارات التموينية، بتنفيذ عدة حملات تفتيشية رقابية مكثفة.

مركز أسيوط:

وأسفرت هذه الحملات عن ضبط عدد من الانتهاكات والمخالفات، حيث تم ضبط شخص في مركز أسيوط لمزاولته نشاطًا بدون ترخيص، وقد تم ضبط كمية من سكر المبادرة بوزن 6500 كجم، بالإضافة إلى كمية من الأرز بوزن 1000 كجم.

منفلوط:

وفي منفلوط، تم ضبط شخص لمزاولته نشاطًا بدون ترخيص، وتم مصادرة 120 علبة سمنة وزنها 2 كجم. كما تم أيضًا ضبط شخص آخر لمزاولته نشاطًا بدون ترخيص، وتم مصادرة كمية من الأرز بوزن 300 كجم.

مركز البداري:

أما في مركز البداري، فتم ضبط شخص لمزاولته نشاطًا بدون ترخيص، وتم مصادرة كميات من السكر والأرز والمكرونة بوزن 1000 كجم لكل منها. كما تم أيضًا ضبط شخص آخر لمزاولته نشاطًا بدون ترخيص، وتم مصادرة كميات من السكر والأرز بوزن 1000 كجم لكل منها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وسيتم عرض المخالفين على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة النهائية ضدهم. تأكدت وزارة التموين من التزامها الكامل بمكافحة التلاعب وحماية حقوق المستهلك وتوفير سلع غذائية ذات جودة عالية وأسعار معقولة في سوق أسيوط. وتأتي هذه الحملات ضمن جهود الحكومة المصرية لمكافحة التلاعب في الأسواق وتأمين توافر السلع الغذائية الأساسية للمواطنين.

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات