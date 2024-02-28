شبانة: بلدية المحلة أخطأ في طريقة لعبه أمام الأهلي

أشاد الإعلامي محمد شبانة، بمستوى النادي الأهلي أمام بلدية المحلة والانتصار الكبير الذي تحقق للفريق الأحمر، مشيرًا إلى أن أحمد عبدالرؤوف مدرب البلدية أصر على طريقة اللعب الهجومية وفتح المساحات، لذلك خسر بنتيجة كبيرة في هذه المباراة.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "وسام أبوعلي يشبه كثيرًا وليد آزارو، وهو مهاجم متحرك ومميز، والأهلي استغل الكرات الطولية في حسم اللقاء في ظل امتلاك لاعبيه للسرعات، وحقق فوز كبير بالنظر لطريقة اللعب والفروقات الفنية والأداء الجماعي للاعبي الأحمر".

وأضاف: "بلدية المحلة فريق مجتهد ويلعب كرة هجومية، لكن مدربه أخطأ في اللعب بهذا الشكل أمام الأهلي، والأمور تكون مختلفة عندما تواجه فريق كبير، وأحمد عبدالرؤوف عليه تأمين الدفاع عندما يواجه الأندية الكبيرة، والأهلي حقق فوزا كبيرا بسبب الهدف المبكر الذي سجله وسام أبوعلي".

وواصل: "لم نتوقع التشكيلة التي لعب بها مارسيل كولر، وتم الدفع بـ عمر كمال في مركز الظهير الأيسر، وكريم نيدفيد بجوار أفشة وإمام في الوسط، وكريم فؤاد في الجناح الأيمن، ونجح كولر في عملية التدوير، وحسم اللقاء منذ الشوط الأول بعدما سجل ثلاث اهداف خلال 45 دقيقة، منهم هدفين في أول ربع ساعة".

وأكمل: "أكرم توفيق سيلعب في الجبهة اليمني أفضل من وسط الملعب ويبدو أن كولر اقتنع بهذه الفكرة تماما، والمدير الفني منح عدة لاعبين الفرصة في الشوط الثاني، أنتوني موديست لديه ميزة الثبات الانفعالي وتسلم كرة من أفشة وسددها بهدوء في شباك بلدية المحلة، وسام أبوعلي لاعب سريع ويضغط على دفاعات أي فريق، وكان الأنسب للمشاركة في مواجهة شباب بلوزداد".

وأكد: "الأهلي حقق عدة مكاسب اليوم، منها التدوير الإيجابي وجاهزية معظم اللاعبين بعدما كان الأداء غير جيد بعد فترة التوقف الطويلة، وكولر اطمئن على معظم البدائل، كما أن المدرب اتخذ عدة قرارات عقابية تخص كهربا واستفاد بالمهاجمين موديست ووسام".

وزاد: "دموع طاهر ليست وسيلة للمشاركة مع الأهلي، وأقول لـ طاهر أن عليك أن تستوعب أنك لاعبًا في الأهلي، والأمور لا تقاس بالدموع مطلقا لكن بالجهد والعراق داخل الملعب، واللاعب الجناح في الأندية الكبيرة عليه مسئولية كبيرة ولديه صفات هجومية معينة، وإلا لن يكون مفيدا في الأهلي، ولابد أن يطور من مستواه خلال الفترة المقبلة، والجميع أشاد بمستوى عمر كمال عبدالواحد ووسام أبوعلي بعد المشاركة الايجابية، والجميع يشعر بالمجهود العالٍ في الملعب".

وأوضح: "قرار استبعاد كهربا (عقابي) ومهما كانت علاقته جيدة بالمدرب، وعليه أن يلتزم بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة من أجل العودة للتشكيل الأساسي، ويحتاج لمجهود وعمل والتزام كبير، خصوصا مع تألق وسام أبوعلي وموديست في هجوم الأهلي".

وأتم: "الأهلي لديه لاعبين بدائل بنفس جاهزية الأساسيين، والجميع لا ينظر حاليا لمواجهة يانج أفريكانز بقدر التفكير في نهائي كأس مصر أمام الزمالك يوم 8 مارس".