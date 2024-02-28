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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مختار مختار: على كولر حسن القيام بسياسة التدوير مع الأهلي

كولر
كولر

أكد مختار مختار، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن مباراة الأحمر القادمة أمام يانج أفريكانز التنزاني، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا ستكون حساباته مختلفة عن مواجهة بلدية المحلة في الدوري العام.

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مختار مختار: على كولر حسن القيام بسياسة التدوير مع الأهلي


وقال مختار مختار في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مباراة يانج أفريكانز ستكون لها حسابات مختلفة، وأتمنى من كولر أن يقوم بسياسة التدوير بشكل جيد، لأنه يحتاج لهذه السياسة".
وأضاف: "الأهلي لديه مجموعة لاعبين جيدين، ولكن في بعض الأحيان هناك مباريات تحتاج لوجوه جديدة، مثل مصطفى شوبير، الذي كان يجب أن يشارك في بعض المباريات الموسم الماضي".
وتابع: "المباراة القادمة يجب أن يشارك فيها كلًا من حسين الشحات وبيرسي تاو.. هذه مباراة إفريقية، ولها حسابات في تصدر جدول ترتيب المجموعة".
وأتم مختار مختار تصريحاته قائلًا: "عمر كمال عبد الواحد لاعب جيد، ومركزه في مباراة بلدية المحلة في الظهير الأيسر هو الأقل بالنسبة له، وإذا كان شارك في مركز الظهير الأيمن لكان تألق بشكل أكبر".

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