سيف عابد: سعيد بأول بطولاتي مع الأهلي
عبر سيف عابد، لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي عن سعادته بحصد لقب بطولة السوبر المصري، بعد الفوز على فريق الزمالك في نهائي البطولة على صالة اتحاد الشرطة.
وأوضح: «سعيد بالتتويج الأول مع الأهلي، أبذل كل مجهودي مع الفريق لتحقيق الفوز في جميع المباريات التي نشارك بها».
وأضاف سيف: «تعاملنا مع بطولة السوبر على أنها خطوة مهمة في الموسم، والحمد لله حصدناها عن جدارة واستحقاق، مما يمنحنا دوافع قوية للفوز بكل الألقاب».
وألمح سيف إلى أن الفريق يعيش حالة من التركيز الشديد، فضلًا عن روح العائلة الواحدة التي ساعدت على الوصول إلى مستوى مميز من الجاهزية البدنية والفنية، وهو ما ظهر بشكل فعلي من خلال نتائج الفريق، موجهًا الشكر للجماهير على دعمها المستمر.