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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سيف عابد: سعيد بأول بطولاتي مع الأهلي

سيف عابد
سيف عابد

عبر سيف عابد، لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي عن سعادته بحصد لقب بطولة ‏السوبر المصري، بعد الفوز على فريق الزمالك في نهائي البطولة على صالة اتحاد الشرطة.‏

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وأوضح: «سعيد بالتتويج الأول مع الأهلي، أبذل كل مجهودي مع الفريق لتحقيق الفوز في جميع المباريات ‏التي نشارك بها».‏ 

وأضاف سيف: «تعاملنا مع بطولة السوبر على أنها خطوة مهمة في الموسم، والحمد لله حصدناها عن ‏جدارة واستحقاق، مما يمنحنا دوافع قوية للفوز بكل الألقاب».‏ 

وألمح سيف إلى أن الفريق يعيش حالة من التركيز الشديد، فضلًا عن روح العائلة الواحدة التي ساعدت ‏على الوصول إلى مستوى مميز من الجاهزية البدنية والفنية، وهو ما ظهر بشكل فعلي من خلال نتائج ‏الفريق، موجهًا الشكر للجماهير على دعمها المستمر.‏

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