سيف عابد: سعيد بأول بطولاتي مع الأهلي

عبر سيف عابد، لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي عن سعادته بحصد لقب بطولة ‏السوبر المصري، بعد الفوز على فريق الزمالك في نهائي البطولة على صالة اتحاد الشرطة.‏

وأوضح: «سعيد بالتتويج الأول مع الأهلي، أبذل كل مجهودي مع الفريق لتحقيق الفوز في جميع المباريات ‏التي نشارك بها».‏

وأضاف سيف: «تعاملنا مع بطولة السوبر على أنها خطوة مهمة في الموسم، والحمد لله حصدناها عن ‏جدارة واستحقاق، مما يمنحنا دوافع قوية للفوز بكل الألقاب».‏

وألمح سيف إلى أن الفريق يعيش حالة من التركيز الشديد، فضلًا عن روح العائلة الواحدة التي ساعدت ‏على الوصول إلى مستوى مميز من الجاهزية البدنية والفنية، وهو ما ظهر بشكل فعلي من خلال نتائج ‏الفريق، موجهًا الشكر للجماهير على دعمها المستمر.‏