عبد الله عبد السلام: شخصية الأهلي وراء الفوز بالسوبر

قال ‏عبد الله عبد السلام، قائد فريق الكرة الطائرة بالنادي الاهلي إنه سعيد بالتتويج بكأس السوبر، على حساب ‏فريق الزمالك، في اللقاء الذي جمع الفريقين على صالة اتحاد الشرطة بالدراسة مساء اليوم، مؤكدًا أن ‏شخصية الأهلي حسمت اللقب.‏

وأوضح أن لقب البطولة جاء عن جدارة واستحقاق للفريق بعد بداية رائعة خلال الموسم الجديد في بطولة ‏الدوري والسوبر، في ظل تغير جهاز فني وانضمام عناصر جديدة للفريق.‏

وأشار إلى أن الفريق دخل المباراة ولديه إصرار كبير على تقديم أفضل ما يمكن، وهو ما منح الجميع ‏دوافع كبيرة للتتويج باللقب.‏

وأشاد عبد السلام بالروح العالية للاعبين، والالتزام داخل وخارج الملعب، مما كان له أكبر أثر في الظهور ‏بشكل مميز والتتويج باللقب.‏