عبد الله عبد السلام: شخصية الأهلي وراء الفوز بالسوبر
قال عبد الله عبد السلام، قائد فريق الكرة الطائرة بالنادي الاهلي إنه سعيد بالتتويج بكأس السوبر، على حساب فريق الزمالك، في اللقاء الذي جمع الفريقين على صالة اتحاد الشرطة بالدراسة مساء اليوم، مؤكدًا أن شخصية الأهلي حسمت اللقب.
وأوضح أن لقب البطولة جاء عن جدارة واستحقاق للفريق بعد بداية رائعة خلال الموسم الجديد في بطولة الدوري والسوبر، في ظل تغير جهاز فني وانضمام عناصر جديدة للفريق.
وأشار إلى أن الفريق دخل المباراة ولديه إصرار كبير على تقديم أفضل ما يمكن، وهو ما منح الجميع دوافع كبيرة للتتويج باللقب.
وأشاد عبد السلام بالروح العالية للاعبين، والالتزام داخل وخارج الملعب، مما كان له أكبر أثر في الظهور بشكل مميز والتتويج باللقب.