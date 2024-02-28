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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مختار مختار: كان على بلدية المحلة احترام الأهلي أكثر

مختار مختار
مختار مختار

أكد مختار مختار، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن بلدية المحلة كان عليه احترام الأحمر أكثر، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري العام.

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وقال مختار مختار في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الإمكانيات بين الأهلي وبلدية المحلة مختلفة، وكان على بلدية المحلة أن يحترم الأهلي أكثر من ذلك".
وأضاف: "طالما أواجه الأهلي وأحافظ على التعادل، فمعنويات لاعبي فريقي ترتفع، ولكن الأهلي سجل هدفه الأول في الدقيقة الرابعة، وهذا فتح المباراة أمام الأحمر".
وتابع: "شعرت أن الأهلي قدم اليوم مستوى مختلف، لقد تطور مستواه عن مباراتي شباب بلوزداد وميدياما، حتى على مستوى الروح المعنوية".
وأتم مختار مختار تصريحاته قائلًا: "على بلدية المحلة الاستفادة مما حدث في مباراة اليوم، والخروج بخبرات فنية منها".

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