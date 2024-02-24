مختار مختار: ميدياما فريق متواضع.. والانسجام كان بعيدا عن لاعبي الأهلي

أكد مختار مختار، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن الأحمر كان يستطيع التقدم بهدفين أمام ميدياما في الشوط الأول، من المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وقال مختار مختار في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الحمد لله على فوز الأهلي في هذه المباراة.. فريق ميدياما متواضع".

وأضاف: "الأهلي تعامل مع المباراة بشكل غير قوي، وأداء اللاعبين لم يكن جيدًا ولا يظهر من لاعبي محترفين، ولم يستغلوا أخطاء لاعبي ميدياما".

وتابع: "الأهلي كان يستطيع التقدم بهدفين في الشوط الأول، المكسب كان مهمًا، وكان هو المطلوب من هذه المباراة، ومنح الفريق صدارة جدول الترتيب".

وأتم مختار مختار تصريحاته قائلًا: "الهجمات المرتدة للأهلي كانت جيدة، ولكن قرارات اللاعبين لم تكن جيدة، كما أن الانسجام بين لاعبي خط الوسط والمهاجمين كان بعيدًا".