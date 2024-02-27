هل الشوكولاتة الداكنة تساعد على إنقاص الوزن؟

أكدت طبيبة تغذية أن الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على الكاكاو الطبيعي وغير المشبعة بالسكر قد تكون مفيدة وتساعد على فقدان الوزن، كما إنها تحسن من مقاومة الإجهاد.

فوائد الشوكولاتة الداكنة

وأضافت الطبيبة إن الشوكولاتة الداكنة تقلل مستوى الإجهاد الذي يحدث عند اتباع نظام غذائي: فهو يحفز إطلاق الإندورفين والسيروتونين ويحيد عمل الكورتيزول وبالتالي يمنع الإفراط في تناول الطعام".

وأشارت إلى أن زبدة الكاكاو تحتوي على كمية كبيرة من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، والتي بفضلها يتم تنشيط عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون.

ما مقدار الشوكولاتة التي يمكنني تناولها؟

حددت الخبيرة : "عند تقليل الوزن، يوصى باستهلاك ما لا يزيد عن 25 جراما من الشوكولاتة الداكنة يوميا أو ربع قطعة مائة جرام، ويحتوي هذا الجزء على حوالي 155 سعرة حرارية".

يحتوي الكاكاو، الذي هو أساس الشوكولاتة الداكنة، على بوليفينول - هذه المواد هي مضادات أكسدة تقلل من الإجهاد التأكسدي وتحسن الدورة الدموية وتناوله له تأثير مفيد للغاية على نظام القلب والأوعية الدموية، مما يساعد على تقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وخفض ضغط الدم، وتحسين وظائف الدماغ.

كما أضافت بيليايفا أن الشوكولاتة البيضاء والحليب غالبا ما تحتوي على القليل جدا من الكاكاو، ولكنها في الوقت نفسه مشبعة بالسكر والدهون الحيوانية والمواد المضافة غير المرغوب فيها.