كيكة الشوكولاتة بحشوة الكريمة.. حضريها مثل الجاهزة بهذه الخطوات

كيكة الشوكولاتة بحشوة الكريمة من الحلويات التي يفضلها الجميع، فلا يستغنى عنها أحد في الأعياد والمناسبات السعيدة، وفيما يلي نقدم لك طريقة عملها في المنزل مثل الجاهزة.





طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بحشوة الكريمة

المقادير

- للكيك :

البيض : 3 حبات

الفانيليا : ملعقة صغيرة

بودرة الكاكاو : نصف كوب

ماء ساخن : كوب (مغلي)

دقيق : 2 كوب

بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة

بيكنج صودا : نصف ملعقة صغيرة

الزيت النباتي : نصف كوب

ملح : ربع ملعقة صغيرة

سكر : كوب وربع

- مقادير الكريمة :

كريمة : 2 كوب (سائلة / للحلويات)

الفانيليا : ملعقة صغيرة

سكر البودرة : نصف كوب

- للتزيين :

الشوكولاتة : كوب (مبشورة)

طريقة التحضير

اخفقي الزيت والسكر والبيض والفانيلا لمدة 5 دقائق حتى يصبح الخليط فاتح اللون وهش.

اخلطي الطحين مع الكاكاو البودرة والملح والبيكنج صودا والبيكنج باودر.

أضيفي المزيج بالتناوب مع الماء المغلي مع الخفق حتى تتجانس المكونات جيداً.

بطني 2 صينية مدروة بقياس 8 انش بورق الزبدة وادهني الورق بالقليل من الزيت.

وزعي مزيج الكيك في الصواني وأدخليها للفرن المسخن مسبقاً على حرارة 180 درجة لمدة 30 دقيقة أو حتى ينضج الكيك.

ازيلي الكيك من الفرن واتركيه ليبرد.

اخفقي الكريمة والسكر والفانيلا بالخفاقة الكهربائية على سرعة عالية حتى تجمد الكريمة ويتضاعف حجمها.

وزعي الكريمة على واحدة من الكيكات ثم ضعي الكيكة الأخرى فوقها.

ادهني الكيك بالكريمة على الوجه والجوانب حتى تتغطى.

وزعي الشوكولاتة المبشورة عليها وأدخليها للثلاجة لمدة ساعتين على الأقل قبل التقديم.

قطعي الكيك وقدميه بارداً.