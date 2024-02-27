أحمد موسى: اجتماع السيسي مع قادة القوات المسلحة رسالة طمأنة للمصريين (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن اجتماع الرئيس السيسي مع وزير الدفاع ورئيس الأركان وعدد من قادة القوات المسلحة مهم جدًا، والذي كان في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أنه ليست هناك أي تفاصيل ولكن الاجتماع بحث ما يجري في المنطقة والتطورات من حولنا.

القوات المسلحة المصرية دائما جاهزة على كافة المحاور الاستراتيجية

وأضاف أحمد موسى، خلال برنامجه “على مسئوليتي”، المذاع على فضائية “صدى البلد” أن القوات المسلحة المصرية دائما جاهزة على كافة المحاور الاستراتيجية والتأمين عالي على الحدود، مردفا: مينفعش حد يعتدي أو يهدد أمن وسلامة مصر.

وأشار أحمد موسى إلى أن القوات المسلحة المصرية لديها قدرات كبيرة جدا، واجتماع الرئيس السيسي مع قادة القوات المسلحة بمثابة رسالة طمأنة للشعب المصري.

وأكد أحمد موسى أن هناك مناطق في غزة وتحديدا الشمال والوسط لا تصل لها المساعدات الإغاثية، مضيفا أن الرئيس السيسي حريص على إدخال المساعدات للأشقاء في غزة.

وأوضح أنه تم اليوم إنزال مساعدات عبر الجو على قطاع غزة من مصر وقطر والإمارات وفرنسا والأردن، قائلا: «يا سيدي أنت مالك بسلاح الجو المصري المهم تجيلك المساعدات، وإحنا بنعمل ما يرضي ربنا أولا وأخيرا ولا ننتظر شكر من أحد».

ولفت أحمد موسى، إلى أن مصر تعمل معسكرات داخل غزة وتوصل المياه ونعمل لأهلنا في القطاع بعيدا عن الأصوات التي تنعق، مضيفا: هناك تحركات مصرية لمساعدة أهالينا ونفتح المعبر على الأرض لدخول المساعدات أو إدخال المساعدات جوا.

وأردف: نتمنى الوصول إلى 500 شاحنة يوميا، لأن الأطفال هناك مش لاقيين أكل وبياخدوا وجبة واحدة يوميا وينتظرون بالساعات عشان شوية بسلة.

واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع وزير الدفاع ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ"إكسترا نيوز".

وتناول الاجتماع عددًا من الملفات والموضوعات ذات الصلة بالأنشطة والمهام التي تنفذها القوات المسلحة للحفاظ على مقدرات الدولة المصرية وحماية مصالحها الاستراتيجية.

واستعرض الاجتماع المستجدات والمتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة وتداعياتها على الأمن القومي المصري.

كما استعرض ايضًا، الجهود والمواقف المصرية الداعمة للشعب الفلسطيني للتخفيف من الأوضاع الإنسانية المتردية داخل قطاع غزة.

وأعرب الرئيس السيسي، عن اعتزازه بعطاء وتضحيات رجال القوات المسلحة في تنفيذ كافة المهام والواجبات المكلفين بها للحفاظ على الوطن وحماية أمنه القومي.