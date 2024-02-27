الرئيس السيسي يعرب عن اعتزازه بعطاء وتضحيات رجال القوات المسلحة بتنفيذ المهام

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع وزير الدفاع ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ"إكسترا نيوز".

وتناول الاجتماع عددًا من الملفات والموضوعات ذات الصلة بالأنشطة والمهام التي تنفذها القوات المسلحة للحفاظ على مقدرات الدولة المصرية وحماية مصالحها الاستراتيجية.

واستعرض الاجتماع المستجدات والمتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة وتداعياتها على الأمن القومي المصري.

كما استعرض ايضًا، الجهود والمواقف المصرية الداعمة للشعب الفلسطيني للتخفيف من الأوضاع الإنسانية المتردية داخل قطاع غزة.

وأعرب الرئيس السيسي، عن اعتزازه بعطاء وتضحيات رجال القوات المسلحة في تنفيذ كافة المهام والواجبات المكلفين بها للحفاظ على الوطن وحماية أمنه القومي.