الثلاثاء 27 فبراير 2024
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بخماسية لهدف .. الأهلي يقسو على بلدية المحلة في لقاء مؤجل بالدوري

بوابة الوفد الإلكترونية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا عريضًا على نظيره بلدية المحلة بخماسية مقابل هدف ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، في لقاء مؤجل من الجولة الخامسة للدوري.
 

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من علامة الجزاء .. وسام أبو علي يسجل رابع أهداف الأهلي أمام بلدية المحلة


جاءت خماسية الأهلي عبر كل من ..
الفلسطيني وسام أبو علي في الدقيقة الرابعة ، كريم فؤاد عند الدقيقة 14، قبل أن يختتم رضا سليم ثلاثية الأهلي مع الدقائق الأخيرة لزمن الشوط.
وفي الدقيقة 49 من علامة الجزاء سجل وسام أبو علي رابع أهداف الأحمر ، تبعه أنتوني موديست في الدقيقة 73 .
بينما أحرز هدف المحلة الوحيد اللاعب حسام أشرف من ركلة جزاء في الدقيقة 86.

وخاض الأهلي  اللقاء بتشكيل لاعبين على النحو التالي:
حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعمر كمال.
خط الوسط: إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد وكريم فؤاد ورضا سليم.
خط الهجوم: وسام أبو علي.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: أكرم توفيق وبيرسي تاو ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية وعلي معلول ومحمود الزنفلي وأنتوني موديست وطاهر محمد طاهر.

وجاء تشكيل بلدية المحلة على النحو التالي ..
حراسة المرمى : أحمد حسين
خط الدفاع : هشام شعبان - محمد عبد الرزاق  - أحمد رضا - أحمد كهربا
خط الوسط : محمد أميسي - يوسف حسن - كريم ممدوح - إسلام مرزوق - عبدالله جمعه 
خط الهجوم : حسام أشرف 

بينما تواجد على دكة البدلاء 
محمود ماهر - محمد نهيري - محمد صابر - وحيد محسن -علاء مارسيلو -  ايمانويل  - اينوك - محمد عادل أمو- ماجد هاني
بتلك النتيجة ارتفع رصيد الأهلي للنقطة 17 في الترتيب التاسع ، بينما تجمد رصيد المحلة عند النقطة 13 في المركز الثالث عشر.

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من علامة الجزاء .. وسام أبو علي يسجل رابع أهداف الأهلي أمام بلدية المحلة
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