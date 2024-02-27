بخماسية لهدف .. الأهلي يقسو على بلدية المحلة في لقاء مؤجل بالدوري
حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا عريضًا على نظيره بلدية المحلة بخماسية مقابل هدف ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، في لقاء مؤجل من الجولة الخامسة للدوري.
جاءت خماسية الأهلي عبر كل من ..
الفلسطيني وسام أبو علي في الدقيقة الرابعة ، كريم فؤاد عند الدقيقة 14، قبل أن يختتم رضا سليم ثلاثية الأهلي مع الدقائق الأخيرة لزمن الشوط.
وفي الدقيقة 49 من علامة الجزاء سجل وسام أبو علي رابع أهداف الأحمر ، تبعه أنتوني موديست في الدقيقة 73 .
بينما أحرز هدف المحلة الوحيد اللاعب حسام أشرف من ركلة جزاء في الدقيقة 86.
وخاض الأهلي اللقاء بتشكيل لاعبين على النحو التالي:
حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعمر كمال.
خط الوسط: إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد وكريم فؤاد ورضا سليم.
خط الهجوم: وسام أبو علي.
وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: أكرم توفيق وبيرسي تاو ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية وعلي معلول ومحمود الزنفلي وأنتوني موديست وطاهر محمد طاهر.
وجاء تشكيل بلدية المحلة على النحو التالي ..
حراسة المرمى : أحمد حسين
خط الدفاع : هشام شعبان - محمد عبد الرزاق - أحمد رضا - أحمد كهربا
خط الوسط : محمد أميسي - يوسف حسن - كريم ممدوح - إسلام مرزوق - عبدالله جمعه
خط الهجوم : حسام أشرف
بينما تواجد على دكة البدلاء
محمود ماهر - محمد نهيري - محمد صابر - وحيد محسن -علاء مارسيلو - ايمانويل - اينوك - محمد عادل أمو- ماجد هاني
بتلك النتيجة ارتفع رصيد الأهلي للنقطة 17 في الترتيب التاسع ، بينما تجمد رصيد المحلة عند النقطة 13 في المركز الثالث عشر.