روسيا: تزويد كييف بالأسلحة دليل على تورط الناتو بالصراع في أوكرانيا

قال رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي وزعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي ليونيد سلوتسكي، اليوم الثلاثاء، إن حلف شمال الأطلسي "ناتو" متورط بالفعل في الصراع الأوكراني-الروسي كمزود للأسلحة الفتاكة المستخدمة لقتل المدنيين في المدن الروسية.

وقال البرلماني الروسي في تصريح لوكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الثلاثاء ردا على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا- "إن حلف شمال الأطلسي متورط بالفعل في الصراع الأوكراني من خلال توريد الأسلحة الفتاكة التي تستخدم لقتل المدنيين في المدن الروسية. وإذا وطأت أقدام جنود الناتو أرض دونباس، فإن هذا يعني الانتقال إلى المرحلة العسكرية المباشرة".

وأضاف سلوتسكي: "أننا نواجه صراع الناتو مع روسيا. وهذا يعني الحرب العالمية الثالثة. آمل أن يكون حتى معظم كارهي روسيا من الناتو على دراية بالعواقب المحتملة لمثل هذه القرارات".

وأشار إلى أن بيان ماكرون لم يحظ بعد بتأكيد من زعماء غربيين آخرين.