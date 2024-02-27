" اخلاقى عنوانى"ندوة بشباب ورياضة دمياط
نفذت مديرية الشباب والرياضة بدمياط ادارة تنمية النشء برنامج اخلاقى عنوانى ويعتبر مشروع قومى لبث روح الولاء والانتماء وتنمية الوازع الدينى والأخلاقى لدى النشء لتلاميذ المدارس والازهر بدمياط بمركز التعليم المدنى بدمياط الجديدة وبمشاركه عدد ٣٥٠ مشارك من المدارس والازهر.
ينفذ البرنامج وفق استراتيجية هدفها رفع قيم الولاء والانتماء وترسيخ مفهوم المواطنة وتصويب سلوكيات وتنمية ثقافة النشء من تلاميذ المدارس وتعزيز الدور الايجابي لشبكات التواصل الاجتماعي والتصدي للظواهر السلبية المنتشره بين النشء حرصاً على تماسك المجتمع والحفاظ على الهوية المصرية.
ويهدف محتوي البرنامج تنفيذ ورش عمل ثقافية ودينية واجتماعية فى الندوة الدينية اخلاقية عن تنمية الوازع الديني والاخلاقي لدي النشء من تلاميذ المدارس وتعزيز الدور الإيجابي لشبكات التواصل الاجتماعي للقضاء علي الظواهر السلبية المنتشرة بالمجتمع مثل الانتحار و الادمان وغيرها من الظواهر المخالفة للعادات والتقاليد و جميع الاديان السماوية. وعن المواطنة و الإنتماء وضح المحاضر ترسيخ مفهوم المواطنة لدي النشء وبث روح الولاء والإنتماء والتعريف بالحقوق والواجبات تجاه الفرد والمجتمع.وعن تعديل سلوك عرض المحاضر تصويب سلوكيات النشء من تلاميذ المدارس وتصحيح المفاهيم المغلوطة ونشر القيم والاخلاق الحميدة بما يساعد علي زيادة القدرة على اتخاذ القرارات السليمة وتحمل المسئولية تجاه نفسه و اهله و المجتمع.
ومن جانب اخر تم تنفيذ أنشطة رياضية للمشاركين العاب ترويحية ومسابقات فى كرة قدم خماسي و العاب صغيرة و مسابقات ترويحية متنوعة والمسابقات التنافسية بهدف رفع مستوي اللياقة البدنية لدي النشء من تلاميذ المدارس عن طريق ممارسة بعض الالعاب الرياضية و الأنشطة الترويحية ونشر مفهوم الثقافة الرياضية و نبذ العنف والتعصب.