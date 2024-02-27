تعرف على موعد المران الأخير للزمالك قبل معسكر الداخليه

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته في الرابعة عصر غداً الأربعاء على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً للقاء الداخلية المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وعقب التدريب سيختار البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني قائمة اللاعبين الذين سينتظمون في معسكر مغلق استعداداً للقاء الداخلية المرتقب في مسابقة الدوري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الداخلية المقرر له يوم الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولي ، في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز

وانتظم أحمد مصطفى " زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية خلال مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً للقاء الداخلية المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان " زيزو" تعرض للإصابة بالتواء في الكاحل خلال مباراة أبوسليم الليبي الأخيرة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية كما شارك مصطفى الزناري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية خلال مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً للقاء الداخلية المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان اللاعب غاب عن الزمالك في مباراة أبو سليم الليبي الأخيرة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بسبب الإصابة في العضلة الخلفية.