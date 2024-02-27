الثلاثاء 27 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

مديرو الأصول يقلصون رهاناتهم على مكاسب اليورو

اليورو
اليورو

قلص مديرو الأصول رهاناتهم على مكاسب اليورو إلى أدنى مستوى في أكثر من عام، مع أخذ الأسواق في الاعتبار مخاطر تحرك المركزي الأوروبي قبل الفيدرالي الأميركي في خفض أسعار الفائدة في 2024.

 

منطقة اليورو

 

ويتوقع المتداولون أن يبدأ المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة في يونيو، أي قبل شهر من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، مع تراجع ضغوط التضخم بشكل أسرع في منطقة اليورو مقارنة بالولايات المتحدة.

 

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المركزي الأوروبي يشيد بـ القطاع المصرفي اليوناني

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المركزي الأوروبي يٌثبت الفائدة للمرة الثالثة على التوالي

 

اليورو

 

منطقة اليورو

 

يُذكر أن اليورو ما زال منخفضا بنسبة بلغت نحو 1.7% مقابل الدولار منذ بداية 2024.

 

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