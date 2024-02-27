مديرو الأصول يقلصون رهاناتهم على مكاسب اليورو
قلص مديرو الأصول رهاناتهم على مكاسب اليورو إلى أدنى مستوى في أكثر من عام، مع أخذ الأسواق في الاعتبار مخاطر تحرك المركزي الأوروبي قبل الفيدرالي الأميركي في خفض أسعار الفائدة في 2024.
ويتوقع المتداولون أن يبدأ المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة في يونيو، أي قبل شهر من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، مع تراجع ضغوط التضخم بشكل أسرع في منطقة اليورو مقارنة بالولايات المتحدة.
اليورو
يُذكر أن اليورو ما زال منخفضا بنسبة بلغت نحو 1.7% مقابل الدولار منذ بداية 2024.