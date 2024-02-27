الرئيس الفرنسي وأمير قطر يبحثان جهود وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، في قصر الإليزيه، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي يقوم بزيارة دولة إلى فرنسا تستغرق يومين، هي الأولى من نوعها منذ توليه السلطة قبل نحو 11 عاما.

وقالت الرئاسة الفرنسية، في بيان لها اليوم، إن ماكرون وأمير قطر سيناقشان تطورات الوضع في الشرق الأوسط، وجهود التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، والإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين (بمن فيهم ثلاثة مواطنين فرنسيين). وإيصال المساعدات الإنسانية بكميات كبيرة إلى سكان غزة، والعمل على إعطاء زخم حاسم لا رجعة فيه لتنفيذ حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد القابل للتطبيق لاستعادة السلام والأمن للجميع.

وأشار البيان إلى أنه من المقرر تنفيذ عملية إنسانية جديدة بالتعاون مع قطر خلال الأيام المقبلة. وتشمل عدة رحلات جوية لنقل 10 سيارات إسعاف وأكثر من 300 خيمة وإمدادات إنسانية لسكان غزة.

وذكر البيان أن القمة الفرنسية القطرية فرصة للتشاور حول كافة القضايا الإقليمية والدولية وتعميق العلاقات الثنائية. تماشياً مع رؤى فرنسا وقطر 2030 في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، ومجالات الدفاع والأمن، فضلاً عن التعاون في المجالين الثقافي والتنموي.