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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل بلدية المحلة أمام الأهلي في لقاء الدوري

بلدية المحلة
بلدية المحلة

أعلن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لفريق بلدية المحلة تشكيل فريق ، لملاقاة الأهلي ، التي تنطلق في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء ، في لقاء مؤجل من الجولة الخامسة للدوري.

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بث مباشر .. مباراة الأهلي وبلدية المحلة في الدوري


وجاء تشكيل بلدية المحلة على النحو التالي ..
حراسة المرمى : أحمد حسين
خط الدفاع : هشام شعبان - محمد عبد الرزاق  - أحمد رضا - أحمد كهربا
خط الوسط : محمد أميسي - يوسف حسن - كريم ممدوح - إسلام مرزوق - عبدالله جمعه 
خط الهجوم : حسام أشرف 

بينما يتواجد على دكة البدلاء 
محمود ماهر - محمد نهيري - محمد صابر - وحيد محسن -علاء مارسيلو -  ايمانويل  - اينوك - محمد عادل أمو- ماجد هاني

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