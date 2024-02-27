تشكيل بلدية المحلة أمام الأهلي في لقاء الدوري
أعلن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لفريق بلدية المحلة تشكيل فريق ، لملاقاة الأهلي ، التي تنطلق في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء ، في لقاء مؤجل من الجولة الخامسة للدوري.
وجاء تشكيل بلدية المحلة على النحو التالي ..
حراسة المرمى : أحمد حسين
خط الدفاع : هشام شعبان - محمد عبد الرزاق - أحمد رضا - أحمد كهربا
خط الوسط : محمد أميسي - يوسف حسن - كريم ممدوح - إسلام مرزوق - عبدالله جمعه
خط الهجوم : حسام أشرف
بينما يتواجد على دكة البدلاء
محمود ماهر - محمد نهيري - محمد صابر - وحيد محسن -علاء مارسيلو - ايمانويل - اينوك - محمد عادل أمو- ماجد هاني