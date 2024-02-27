بث مباشر .. مباراة الأهلي وبلدية المحلة في الدوري

مع دقات السابعة من مساء اليوم الثلاثاء ، تنطلق مواجهة الأهلي وبلدية المحلة ، التي تقام على ستاد القاهرة الدولي ، في لقاء مؤجل من الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.





ويعود الأهلي للدوري من جديد ، بعد فترة توقف دامت 91 يومًا ، حيث المواجهة الأخيرة للأحمر أمام سموحة بتاريخ 28 نوفمبر الماضي ، لحساب الجولة السابعة للدوري.



أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة بلدية المحلة التي تجمع الفريقين في بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعمر كمال.

خط الوسط: إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد وكريم فؤاد ورضا سليم.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: أكرم توفيق وبيرسي تاو ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية وعلي معلول ومحمود الزنفلي وأنتوني موديست وطاهر محمد طاهر.



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