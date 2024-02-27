تخصص سرقة هواتف.. قرار من النيابة حول عصابة نشل المواطنين بالنزهة

أصدر قاضى المعارضات، قرارا بتجديد حبس عاطل وعامل 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة محل هواتف محمول فى منطقة الشيراتون، حيث اعترف المتهمان بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المحال التجارية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (عاطل- عامل) بحوزتهما ( عدد من الهواتف المحمولة وكذا عدد من عبوات الهواتف الفارغة - جهاز لاب توب - 11 ساعة ماركات مختلفة - 2 سماعة لاسلكية - 2 كوفر سماعة – عدد من مستلزمات الهواتف المحمولة) بمواجهتهما إعترفا بسرقتهما من داخل محل للهواتف المحمولة بمنطقة الشيراتون " بأسلوب كسر القفل".

أول إجراء حول المتهم بسرقة مخزن أحذية في الموسكي

قررت النيابة المختصة، حبس عاطل، في اتهامه بسرقة مخزن أحذية في منطقة الموسكي، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

كان نجح رجال مباحث قسم شرطة الموسكى، في ضبط عاطل وبحوزته عدد (102 حذاء) لقيامه بسرقتها من داخل مخزن أحذية بدائرة القسم، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى عميلين "سىء النية" (شخصين - لأحدهما معلومات جنائية).