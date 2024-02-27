ضبط شخص بتهمة تزوير شهادات دراسية بالقليوبية

نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخص بالقليوبية لقيامه بتزوير شهادات دراسية باسمه منسوبة للعديد من الجامعات الحكومية والأجنبية، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام شخص حاصل على بكالوريوس - مقيم بالقليوبية، بتزوير شهادات دراسية باسمه منسوبة للعديد من الجامعات الحكومية والأجنبية تفيد حصوله على درجات علمية مختلفة فى العديد من المجالات، مما مكنه من العمل بكبرى الشركات بالبلاد وتردده على العديد من الجهات الحكومية بالبلاد للتصديق على الشهادات المزورة لرغبته فى إنشاء شركة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة أول العبور وبحوزته (شهادات دراسية متنوعة "مزورة" - أدوات التزوير "جهاز حاسب آلى لاب توب – طابعة" – مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية") وبفحص الأجهزة المضبوطة فنياً تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى.