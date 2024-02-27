ضبط 182 قطعة سلاح و320 قضية مخدرات خلال حملة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (320) قضية مخدرات ، (182) قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ (88180) حكم قضائى متنوع.

ضبط 182 قطعة سلاح و320 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وفى سياق اخر فقد تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق داخل مصنع أدوية فى مدينة 6 أكتوبر دون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بنشوب حريق داخل مصنع أدوية بمدينة 6 أكتوبر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف والإطفاء وجرى فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

فيما نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بأسيوط لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع وبيع الأسلحة النارية، وبحوزته 27 قطعة سلاح نارى، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسيوط قيام عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط، بإدارة ورشة بمسكنه لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار فيها.

تم ضبطه وبحوزته (6 بنادق آلية – 8 طبنجات – 3 بنادق خرطوش – 10 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - جهاز لاسلكى) وكذا (الأدوات والخامات المستخدمة فـى إصلاح وتصنيع الأسلحة النارية)، وأقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار فى الأسلحة النارية وإدارة ورشة لتصنيعها وتصليحها.