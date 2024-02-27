مجلس جامعة سوهاج يعتمد نتيجة الفرقة الرابعة لكلية الحقوق

اعتمد مجلس جامعة سوهاج برئاسة الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، نتيجة الفرقة الرابعة "الليسانس" بكلية الحقوق (انتظام و انتساب ) للفصل الدراسي الأول، دور يناير ٢٠٢٤، حيث بلغ عدد طلاب الإنتظام الذين اجتازوا عدد ١٣٥ ساعة معتمدة ٤١ طالب وطالبة، وبالنسبة لعدد طلاب الإنتساب الذين اجتازوا ١٣٥ ساعة معتمدة ٣١ طالب وطالبة.

وأكد النعماني علي ان الجامعة تفخر بأنها ستقدم للمجتمع خريجين قادرين على ممارسة العمل الحقوقي وخدمة الوطن، بما يعلي كلمة الحق، والخير، والعدالة، متمنيا لجميع الخريجين حياه عملية مليئة بالنجاح والإنجازات.

ووجه النعماني الشكر والتقدير للدكتور رابح رتيب المشرف على كلية الحقوق لجهوده في الإشراف على الكلية، وما يقدمه من دعم لإدارتها وطلابها ليتم تتويج هذه الجهود بهذا النجاح.