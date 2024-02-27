زوران مانولوفيتش: الدوري المصري يشبه الإنجليزي

أشاد زوران مانولوفيتش، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، بمستويات الأندية في الدوري المصري.



وأشار مانولوفيتش في تصريحاته أن الدوري المصري يُشبه نظيره الإنجليزي بدرجة كبيرة، خاصة وأنه يمتلك لاعبين وفرق على أعلى مستوى.

وتحدث زوران في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: "بالطبع، لقد أُعجبت كثيرًا بالدوري المصري، فهو يمتلك لاعبين كثيرين في الأهلي والزمالك، العالم يعرف أن القطبين يمتلكان لاعبين رائعين، ولا أرغب في أن أذكر أسماء".

وتابع: "لقد أحببت الدوري المصري لأنه منظم نوعًا ما، لكن هناك أشياء لم تكن تعجبني به، خاصة التوقفات الكثيرة، لكن الدوري من أفضل الدوريات الإفريقية، وفي العالم، هو شبيه للدوري الإنجليزي لأنه يمتلك فرق هامة جدًا، لكن أتمنى ألا يتوقف كثيرًا".

وأتم زوران تصريحاته: "حاليًا، أنا أدرب الهلال الليبي، لكن مودرن فيوتشر نادي كبير، كما أنه يُقدم مستوي عالمي، والمواجهة ستكون صعبة بكل تأكيد".