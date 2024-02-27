زوران مانولوفيتش يكشف السبب الحقيقي وراء رحيله عن الاتحاد السكندري

كشف زوران مانولوفيتش، المدير الفني السابق للاتحاد السكندري السبب الحقيقي وراء رحيله عن زعيم الثغر، بعد النتائج المميزة التي حققها خلال تواجده على رأس القيادة الفنية للفريق السكندري.



وأكد مانولوفيتش على سعادته البالغة من تدريب الاتحاد، مشيرًا إلى أن الفريق كانت المعاملة معه باحترام بالغ.

وتحدث زوران مانولوفيتش في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: "بالتأكيد كنت سعيدا بتدريب الاتحاد السكندري، وكان فريق محترم وتعاملت معهم بشكل جيد، وسبب رحيلي هو مشاكل عائلية اضطرتني للعودة إلى البرتغال".

وأكمل: “هناك كثير من اللاعبين المواهب في الاتحاد، مثل مابولولو لأنني دربته أيضًا في أنجولا وأعرفه شخصيًا وهو لاعب كبير أتمنى أن أدربه مرة أخرى".

وأردف: "مروان عطية لاعب كبير، لكنه كان يرتكب أخطاء ضد الخصم كثيرًا، لكن تحسن وأرى أنه في مكان مختلف تمامًا الآن".

وأكمل: "لقد تقدمت موسمًا كبيرًا مع الاتحاد السكندري، وهذا كان يُتابعه الجميع ليس فقط جمهور الفريق".