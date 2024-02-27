سوشي بالباذنجان فوائد عديدة لجسم الإنسان

يحتوي بالباذنجان على فوائد عديدة تعود بالنفع على صحة الجسم وهذا ما يدفع الأمهات إلى تحضيره بين حين لأخر لأفراد أسرتها بطرق مختلفة.

ومن أبرز فوائد الباذنجان أنه يقلل نسبة الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار في الجسم، لأنه يحتوي على منجم من مضادات الأكسدة.

- يعزز قدرات الجهاز المناعي ويحفز الجسم على التصدي للأمراض والفيروسات المعدية.

- توسيع الخلايا الإدراكية الدماغية.

- التقليل من معدلات ونسب ضغط الدم المرتفع بسبب احتوائه على مادة البوتاسيوم.

واليوم نقدم لكٍ طريقة تحضير سوشي بالباذنجان بخطوات سهلة لتسعدي أفراد أسرتك بتحضيره.

المقادير

- صوص الباذنجان :

زيت السمسم : حسب الرغبة

صلصة الصويا : حسب الرغبة (ميسو الصويا)

شراب القيقب : حسب الرغبة

ماء دافئ : حسب الحاجة

- الباذنجان : 2 حبة (مقشر)

- الأرز : كوب (مطبوخ)

- ورق نوري : حسب الحاجة (ورق خاص بالسوشي)

- الطحينية : نصف كوب

- الجزر : كوب (مبروش)

- لبن : حسب الحاجة (لبن تركي)

- الرمان : حسب الرغبة (حبّ / للتزيين)

- الجوز : حسب الرغبة (للتزيين)

- الزعتر الأخضر : حسب الرغبة (للتزيين)

طريقة التحضير

نحضّر صوصاً للباذنجان من (زيت سمسم، ميسو الصويا، شراب القيقب، ماء دافئ).

نقوم بتقطيع الباذنجان طولياً، وندهنه بهذا المزيج ونضعه بالفرن.

نطبخ الأرز، ونتركه حتى يبرد، ثم نفرده على ورق السوشي، ونمرر عليه الطحينة.

نضع ورقة ثانية فوق الأرز، ثم نضع شرائح الجزر ونلفها جيداً.

نضع شرائح الباذنجان حول لفافة السوشي، ونضع عليها اللبن التركي، ونزين الطبق بحبات الرمان والجوز، وأوراق الزعتر الخضراء.