غداً..الحُكم على مُتهمٍ في "أحداث عنف الزيتون"

أصدرت الدائرة الثالثة، المُنعقدة بمُجمع محاكم بدر، قراراً بمد أجل النطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد. ر في القضية المعروفة اعلامياً بأحداث عنف الزيتون.

وكان ذلك على خلفية الاشتباكات التى وقعت بمنطقة حلمية الزيتون، وجاء التأجيل لجلسة غدٍ الأربعاء مع إستمرارحبس المتهم علي ذمة القضية.

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صدر القرار برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان

الجدير بالذكر أن المتهم صادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد عن التهم المنسوبة اليه في القضية

واسندت النيابة الى المتهمين تهم اثارة الشغب والتجمهر والبلطجة والتظاهر بدون الحصول على تصريح من وزارة الداخلية وحيازة مفرقعات والتعدى على قوات الأمن ومقاومة السلطات واتلاف الممتلكات العامة والخاصة والانضمام الى عصابة ارهابية مسلحة تهدف الى تكدير السلم والامن العام وتعطيل المرور

وفي سياقٍ مُتصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حُكماً بمُعاقبة محمود.ع بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة لإدانته بتعاطي المخدرات في القطامية.

وتضمن نص الحُكم الذي أصدرته المحكمة تغريم المُدان 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومُصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية.

أصدرت الحُكم المحكمة برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب وأحمد رضوان أبا زيد، وحضور الأستاذ محمد جاويش وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهم محمود.ع أنه في يوم 30 يوليو 2022 بدائرة قسم القطامية أحرز بقصد التعاطي جوهراً مُخدراً (ميثامفيتامين) في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

وشملت قائمة الشهود شهادة ضابط الواقعة الذي أكد أنه أثناء مروره وقوة من الشرطة السريين بمنطقة مساكن الجيزة دائرة قسم القطامية الساعة 6 صباح يوم 30 يوليو 2022 تقريباً شاه المتهم يقوم بالتدخين باستخدام غليون زجاجي (بايب) ينبعث منه دخان تفوح منه رائحة مادة الميثامفيتامين (الآيس) المخدر.

وبالتوجه صوبه استخلصه من يده ثم أنزله من السيارة وتبين عدم حمله لبطاقة تحقيق الشخصية أو تراخيص.

كما وأنه سبق اتهامه في عدد 10 قضايا، وبتفتيشه وقائياً عثر على كيس شفاف بداخله كمية للمخدر ذاته وذلك بين طيات ملابسه، والذي بمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازها بقصد التعاطي.