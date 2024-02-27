تأجيل محاكمة المتهم بقتل صبى في الفيوم

قررت محكمة جنايات الفيوم، اليوم الثلاثاء ، تأجيل محاكمة حسين علي ، المتهم بقتل الصبي "حمزة عشري " باستخدام بلوك ابيض إلى جلسة 28 من مارس القادم وذلك للاستماع الى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهم .

صدر القرار برئاسة المستشار حسن دياب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إيهاب سعيد حنا، وأشرف عبدالغفور محمد، وإسلام خليل إبراهيم، وأمانة سر ثروت حكيم، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.

أمر الإحالة

وتضمن أمر الإحالة فى الدعوى اتهام النيابة العامة "حسين علي محمد السيد" بأنه فى 3 أغسطس 2023 بدائرة قسم شرطة الشواشنة بمحافظة الفيوم، قتل المجنى عليه القاصر "حمزة عشري" مع سبق الإصرار بأن استدراجه بمنأى عن الناس بالأرض الزراعية " هاتكا عرضه" وما أن قاومه المجني عليه مهددا اياه بإفتضاح أمره فعقد العزم على إزهاق روحه مستخدما سلاحا ناريا، كان متواجدا بمسرح الجريمة، موجها إياه صوب المجني عليه، ضاغطا لزنادة قاصدا قتله الا إن الذخيرة لم تكن صالحة، فما كان منه إمعانا في قصده إزهاق روح المجني عليه بأن تناول حجرا ولاحق المجني عليه وما أن ظفر به حتى انهال على رأسه ووجه له عدة ضربات متتالية قاصدا من ذلك قتله، فاحدث به الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته .

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبل المتهم، بأن التحريات السرية قد تواصلت إلى أن المتهم هو من قتل المجني عليه بأن قام باستدراجه للأرض الزراعية محل الواقعة، أوهما إياه بمساعدته اصدا بذلك خطفه وهتك عرضه، فوافقه المجني عليه دون علمه بنواياه.واحالت النيابة العامة المتهم الى المحكمة التي أصدرت قرارها المتقدم.



