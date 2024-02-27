رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يتابع انتظام الدراسة فى إدارة أبو صوير

تفقد فضيلة الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، اليوم الثلاثاء، يرافقه الأستاذ عبدالحميد حسن، مدير إدارة الأمن، الأستاذ محمد شومان، مسؤل البوابة، معاهد إدارة أبو صوير، والتي تضم ( معهد الهيش الابتدائي، معهد بنين الدوحة الإعدادي الثانوي)، وذلك للتأكد من حسن سير وانتظام العملية التعليمية، وتفقد سير الحصص الدراسية والتأكد من توزيع الكتب الدراسية، التي ترد إلى المعهد أولًا بأول، والتأكد من وسائل الأمن والأمان بالمعاهد.

وناقش رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، الطلاب في المواد التعليمية، ونصح الطلاب بضرورة التحصيل الدراسي، والانتظام في الحضور والمتابعة، والاستعداد لامتحانات الشهر التي ستبدأ يوم الخميس القادم.

وبعد الإنتهاء من الجولة تم الاجتماع بشيخ إدارة معاهد ابوصوير وتم تكليفة بعمل تقرير يومى عن نشاط المعاهد بإدارة ابوصوير وتكليف العمل على جميع مشرفى المعاهد كل فيما يخصة ومتابعة سير الامتحانات وتزليل كافة المعوقات لسير عملية الامتحانات في جو من الراحة