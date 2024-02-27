الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

البنتاجون يعترف باستخدام الذكاء الاصطناعي لشن غارات الجوية بالشرق الأوسط

البنتاجون
البنتاجون

أقرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" باستخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في العثور على أهداف للغارات الجوية في الشرق الأوسط خلال شهر فبراير الجاري.

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وقالت شويلر مور، مسؤولة التكنولوجيا في القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، التي تدير العمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - "نستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد الأماكن التي قد تكون هناك تهديدات فيها، ولقد أتيحت لنا بالتأكيد المزيد من الفرص للاستهداف في آخر 60 إلى 90 يومًا"، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تبحث حاليًا عن عدد هائل من منصات إطلاق الصواريخ لدى القوات المعادية في المنطقة.

وأضافت أن أنظمة الذكاء الاصطناعي ساعدت أيضًا في تحديد منصات إطلاق الصواريخ في اليمن والسفن في البحر الأحمر، والتي أكدت القيادة المركزية الأمريكية أنها دمرت العديد منها في ضربات صاروخية متعددة خلال فبراير الجاري.

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