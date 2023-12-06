فنانون: المشاركة فى الانتخابات الرئاسية واجب وطنى

قام عدد كبير من الفنانين بحث المواطنين للنزول إلى اللجان الإنتخابية والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وذلك قبل أيام قليلة على بدء عمليات التصويت، والمقرر أن يدلى خلالها 67 مليون ناخب بأصواتهم داخل 10 آلاف و85 مركز اقتراع.

حيث وجه الفنان يحيى الفخرانى رسالة إلى جموع الشعب المصرى بضرورة النزول فى الانتخابات الرئاسية المقبلة قائلاً: «أرجوكم انزلوا الانتخابات بصرف النظر عن انتخاب مرشح معين».

وتابع الفخرانى هذا صوتنا أمام العالم، وانا سأنزل مع زوجتى واحفادى إلى الانتخابات وهذه رسالة أحب أوجهها للأجيال القادمة، مضيفاً «وجدت أحفادى يرسمون العلم المصرى ولديهم رغبة فى معرفة كل ما يخص الانتخابات والجيل القادم لابد أن يكون لديه وعى كبير».

ولعب نجوم الفن دوراً وطنياً فى المشاركة الانتخابية، حيث قام بعض الفنانين بالإدلاء بأصواتهم أثناء تواجدهم بالخارج، وذلك فى أول أيام التصويت لأبناء المصريين فى الخارج.

ومن بين الفنانين الذين شاركوا فى الانتخابات الرئاسية بالخارج الفنان أحمد بدير، حيث أدلى بصوته فى العاصمة اللبنانية بيروت مستغلاً تواجده فى لبنان لتصوير أحد أعماله، وذلك مع بدء عملية تصويت المصريين بالخارج، كما حرص أيضاً الفنان أشرف عبدالباقى على الإدلاء بصوته فى الانتخابات أثناء تواجده فى السعودية.

فيما حرصت الفنانة إلهام شاهين والإعلامية هالة سرحان، وعدد من الفنانين المتواجدين بمهرجان أيام قرطاج المسرحية على الإدلاء بصوتهم فى الانتخابات الرئاسية المصرية فى تونس.

وأعلن كل من الفنان حلمى عبدالباقى وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، والنجم أحمد عز، والفنانة ميمى جمال، أنهم سيشاركون فى الانتخابات المقبلة.