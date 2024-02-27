افتتاح معرض أهلاً رمضان بمدينة الطود جنوب الأقصر

قام الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، بجنوب الأقصر، يرافقه محمود علي حسن دياب مدير إدارة تموين الطود بافتتاح معرض أهلاً رمضان بمدينة الطود بجوار مبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود.



ويقوم المعرض الجديد بتوفير السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة للمواطنين بأسعار بأسعار مخفضة بنسبة تخفيضات تتراوح ما بين ١٥ % إلي و٢٥%، بهدف مواجهة ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بإطلاق مبادرات تهدف إلى توفير السلع الأساسية والإستراتيجية بأسعار مخفضة وبجودة عالية للتخفيف عن كاهل المواطنين استعدادًا لشهر رمضان المبارك، واستكمالا لسلسلة المعارض الجاري افتتاحها بمحافظة الأقصر بمتابعة محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم،