العناية الإلهية تنقذ سكان عقار ميامي بالإسكندرية من الموت

أنقذت العناية الالهية العشرات من السكان والمواطنين المارة من الموت اثر انهيار جزئى لاحد العقارات بمنطقة ميامى على الكورنيش بالاسكندرية ،

كان اللواء خالد البراوى مدير الامن قد تلقى اخطارا من مامور قسم شرطة المنتزة اول يفيد ورد بلاغ انهيار أجزاء من عقار قديم بمنطقة ميامي بحي المنتزه أول على كورنيش الإسكندرية، وذلك دون حدوث أي إصابات أو خسائر بالعقارات المجاورة.

كانت قد تلقت غرفة عمليات حي المنتزه أول بلاغًا يفيد سقوط أجزاء من عقار بشارع جلال حماد بمنطقة ميامي بكورنيش الإسكندرية.

انتقل رجال المباحث الجنائية وقوات الحماية المدنية و اللواء محمد سحلول، رئيس حي المنتزه أول، وقوة أمنية ووحدة الإزالة إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة سقوط شرفتين وأجزاء من العقار المشار إليه.

وأوضح رئيس الحي، أنه جرى إزالة شرفتين وأجزاء خطرة من العقار المذكور كإجراء تأميني، ووضع حواجز بمحيط العقار حفاظًا على سلامة المواطنين والسيارات، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.