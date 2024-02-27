روبن نيفيز: فضلت الانتقال للهلال على برشلونة وأرسنال

أكد النجم البرتغالي روبن نيفيز لاعب فريق الهلال السعودي سعادته بالتواجد في المملكة العربية السعودية واللعب بدوري روشن للمحترفين، في ظل تواجد كوكبة من أبرز النجوم على مستوى العالم.

وقال نيفيز في تصريحات صحفية: " في الصيف كنت قريبًا من الانتقال لبرشلونه، وكان أرسنال أيضًا في مفاوضات معي، ولكنني في الأخير اخترت الانتقال لصفوف الهلال، عرض الزعيم كان فرصة ذهبية بالنسبة لي ولم أتردد في قبوله ".

وأضاف: " أستطيع أن أؤكد لكم أنني أركض في دوري روشن السعودي أكثر من ركضي في البريميرليغ ".

نيفيز: لا أفكر في العودة لأوروبا حاليًا

وتابع: " اللعب في السعودية لا يجعلني أشعر بأنني مختلف مقارنة في زملائي في أوروبا قدرتي البدنية رائعة أنا في طريقي إلى العودة إلى أوروبا يوماً ما ولكن لأكون صادقاً لا أخطط للعودة قريباً".

واختتم النجم البرتغالي الدولي تصريحاته قائلًا: " أرغب في العودة إلى بورتو يوماً ما لتحقيق بطولة ".