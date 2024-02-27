الثلاثاء 27 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

روبن نيفيز: فضلت الانتقال للهلال على برشلونة وأرسنال

روبن نيفيز لاعب الهلال
روبن نيفيز لاعب الهلال السعودي

أكد النجم البرتغالي روبن نيفيز لاعب فريق الهلال السعودي سعادته بالتواجد في المملكة العربية السعودية واللعب بدوري روشن للمحترفين، في ظل تواجد كوكبة من أبرز النجوم على مستوى العالم.

وقال نيفيز في تصريحات صحفية: " في الصيف كنت قريبًا من الانتقال لبرشلونه، وكان أرسنال أيضًا في مفاوضات معي، ولكنني في الأخير اخترت الانتقال لصفوف الهلال، عرض الزعيم كان فرصة ذهبية بالنسبة لي ولم أتردد في قبوله ".

txt

الهلال يحطم رقم النصر القياسي في الدوري السعودي 

txt

غياب ميتروفيتش عن مباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي

وأضاف: " أستطيع أن أؤكد لكم أنني أركض في دوري روشن السعودي أكثر من ركضي في البريميرليغ ".

نيفيز: لا أفكر في العودة لأوروبا حاليًا

وتابع: " اللعب في السعودية لا يجعلني أشعر بأنني مختلف مقارنة في زملائي في أوروبا قدرتي البدنية رائعة أنا في طريقي إلى العودة إلى أوروبا يوماً ما ولكن لأكون صادقاً لا أخطط للعودة قريباً".

واختتم النجم البرتغالي الدولي تصريحاته قائلًا: " أرغب في العودة إلى بورتو يوماً ما لتحقيق بطولة ".

الجريدة الورقية