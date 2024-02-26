غياب ميتروفيتش عن مباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي

تأكد غياب النجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش لاعب نادي الهلال، عن مباراة الاتحاد المقررة ضمن منافسات في الجولة القادمة من مسابقة دوري روشن للمحترفين.

ومن المقرر أن يتقابل الهلال والاتحاد في الثالث من شهر مارس على أرضية ملعب المملكة أرينا.

ويأتي غياب النجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش عن مباراة الفريق أمام نادي الاتحاد، وذلك بسبب تراكم البطاقات، بعد حصوله على بطاقة صفراء خلال مباراة الفريق اليوم أمام نادي الاتفاق في المباراة التي تقام في الوقت الحالي على أرضية ملعب نادي الاتفاق.

حقق نادي الهلال الانتصار على حساب نادي الاتفاق بنتيجة هدفين مقابل لاشيء، سجل ثنائية الزعيم سيرجي سافيتش، وسالم الدوسري لاعب الفريق.

وارتفع رصيد نادي الهلال إلى النقطة 59 في صدارة ترتيب دوري روشن للمحترفين، بينما رصيد نادي الاتفاق عند النقطة 28 في المركز الثامن.