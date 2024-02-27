وسائل إعلام لبنانية: غارات إسرائيلية استهدفت بلدة المنصوري جنوبي لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية بوقوع غارات إسرائيلية استهدفت بلدة المنصوري جنوبي لبنان، وذلك حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

يذكر أن صلاح سلام رئيس تحرير جريدة اللواء اللبنانية، وجود من رئيس حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وفريقه من اليمين المتطرف لجر حزب الله اللبناني إلى معركة مفتوحة على الحدود اللبنانية، للتخلص من تهديدات حزب الله للمستوطنات المجاورة للجنوب اللبناني.

الضربات الاستباقية

وأضاف «سلَّام» خلال مداخلته عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: "أمريكا تمارس تهديدات على إسرائيل من أجل عدم فتح هذه الجبهة كما أن حزب الله ملتزم بقواعد الاشتباك نتيجة التفاهمات مع طهران والأطراف الأخرى المعنية بالجبهة الجنوبية، لكن نتنياهو يحاول تحت شعار الضربات الاستباقية التوغل بالغارات الجوية بالعمق اللبناني مثل بعلبك ومناطق أخرى بهدف تدمير البنية التحتية لحزب الله تجنبا لأي تطور مفاجئ".

حزب الله

ولفت، أن ذلك التكتيك الإسرائيلي من شأنه أن يؤدي لتصعيد الموقف في الجنوب وقد يضطر حزب الله للرد بشكل مدروس بضرب أهداف استراتيجية بالعمق الإسرائيلي، في رسالة لإبراز قدرته على الرد وإلحاق الأذى، موضحًا أن ضرب بعلبك هو المرة الثالثة لضرب إسرائيل العمق اللبناني قد يكون بهدف الضربات الاستباقية لكن حزب الله لن يقف مكتوف اليدين، وقد يختار أهداف استراتيجية، وليست بالضرورة مدنية.