الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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محلل: حزب الله قادر على مواجهة إسرائيل وعملية برية في لبنان خسارة أخرى للاحتلال

عناصر من حزب الله
عناصر من حزب الله يتدربون على القتال

أشاد الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلاقات الدولية، بتقديم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية استقالة الحكومة الفلسطينية إلى الرئيس محمود عباس، قائلًا: "هذا هو الوقت المناسب لتقديم خطاب الاستقالة، وأرحب بهذه الخطوة من قبل الحكومة الفلسطينية". 

وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، أن الحكومة الفلسطينية هي المسؤولة الوحيدة عن إعادة الاستقرار في الأراضي الفلسطينية والمنطقة. 

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وأضاف أنه من المأمول أن يتم الموافقة على استقالة الحكومة الحالية وتعيين حكومة جديدة تضم خبراء ومرشحين من كافة الفصائل، منوها إلى أن السلطة الفلسطينية تطالب بتشكيل حكومة جديدة تمثل كافة التجمعات الفلسطينية، وأن التسوية هي ممر إجباري بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وفلسطين.

تصعيد حزب الله وإسرائيل 

وعن تفاصيل الوضع الداخلي في لبنان ومحاولات إسرائيل التدخل في الأراضي اللبنانية، قال : "اقتصاد لبنان وبنيته التحتية مدمرة إلى حد كبير". 

وأضاف أن قوات الاحتلال الإسرائيلي بالإضافة إلى أنها أمرت بشن العديد من الهجمات في سوريا، فقد أمرت مرارًا وتكرارًا بشن غارات جوية على لبنان، وراح ضحيتها العديد من الشخصيات البارزة في لبنان.

وتابع: لن يكون هناك تصعيد من قبل حزب الله ضد القوات الإسرائيلية إذا لم يكن هناك تصعيد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، موضحًا أن إسرائيل ليست مستعدة للحرب ولم تنتصر في العدوان على غزة، وأن إسرائيل لا تستطيع الدخول إلى لبنان والتدخل دون إنهاء الوضع في غزة. 

وأشار إلى أنه كانت هناك وساطة مع حركة حماس لتهدئة الأوضاع في لبنان، وأن مصر لعبت دورًا مهمًا في عملية تهدئة الأوضاع في المنطقة، ويوجد أكثر من 200 ألف مستوطن في شمال غزة انتقلوا إلى تل أبيب بعد الصراع مع الجانب الإسرائيلي.

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