الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

جيش الاحتلال يعلن عن قصف بلدة حولا في جنوب لبنان

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الإثنين عن قصف أطراف بلدة حولا في جنوب لبنان بعدد من القذائف المدفعية، بحسب ما أورده موقع النشرة اللبناني.
وكان جيش الاحتلال، أعلن في وقت سابق من اليوم الاثنين أنه ضرب المزيد من أهداف حزب الله في جنوب لبنان، بما في ذلك الموقع الذي أطلقت منه عشرات الصواريخ على مرتفعات الجولان.
وأضاف جيش الاحتلال أن المواقع التي استهدفتها الطائرات الحربية في عيتا الشعب شملت مباني تستخدمها الحركة، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

أشار إلى أن موقع إطلاق الصواريخ الذي أطلق منه حزب الله نحو 60 صاروخا على الجولان كان يقع في قرية كوكبا، وقد قصفته طائرة إسرائيلية مقاتلة أيضا.
 

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