أوبن سيجنال تكرم المصرية للاتصالات وتمنحها جائزة أسرع إنترنت موبايل في مصر

على هامش معرض برشلونة الدولي لشبكات الهواتف المحمولة

قامت شركة أوبن سيجنال العالمية المتخصصة في تقييم معايير تجربة المستخدمين لخدمات الهاتف المحمول بتكريم الشركة المصرية للاتصالات "WE" في احتفالية أقامتها على هامش معرض برشلونة الدولي لشبكات الهواتف المحمولة والذي يعقد في الفترة من 26 إلى 29 فبراير2024، ومنحتها جائزة أسرع شبكة إنترنت موبايل في مصر، تسلم الجائزة المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات.

واستطاعت شبكة المصرية للاتصالات أن تتصدر مشغلي الاتصالات في مصر في فئات الـ"Video Streaming" وال"Live video streaming" والـ "Gaming" والـ " Quality consistency" بما يؤكد على اهتمام الشركة المصرية للاتصالات بتوفير أفضل تجربة للعميل، وتزويده بأعلى مستوى من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك من خلال مواصلة الاستثمار في تطوير وتحديث البنية التحتية للاتصالات في مصر، وكانت المصرية للاتصالات قد حصلت أوائل هذا العام على ترخيص تقديم خدمات الجيل الخامس، لتصبح أول شبكة اتصالات في مصر تقدم هذه الخدمات لعملائها تأكيداً على ريادتها لسوق الاتصالات المصري كأول مشغل متكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.

وتعليقا على هذا التكريم، قال المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات: "تحرص المصرية للاتصالات دوماً على تحقيق طموحات عملائها وتطلعاتهم المستقبلية خاصة مع ما تشهده تكنولوجيا الاتصالات من تطورات كل يوم ، ويأتي فوزنا بهذه الجائزة اليوم تأكيداً على استراتيجيتنا التي تضع العميل على رأس أولوياتنا" سعيد بهذا التكريم من أوبن سجنال وكلي ثقة في قدرة الشركة على تحقيق المزيد من الإنجازات مستقبلاً".



وتتيح خدمات "WE" للإنترنت تجربة فريدة لعملائها في استخدام منصات الفيديو والالعاب المختلفة بسرعات عالية، ما يجعل تجربة المستخدم ذات درجة عالية من الجودة والكفاءة، كما تتيح خدمات الموبايل إنترنت سرعات عالية في تحميل ورفع الملفات مختلفة الحجم من وإلى شبكة الإنترنت بما يواكب متطلبات العملاء في الحصول على أفضل جودة وثبات وسرعة.