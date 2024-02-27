تشكيل الأهلي المتوقع أمام بلدية المحلة اليوم في الدوري المصري

استقر المدير الفني مارسيل كولر على تشكيل الأهلي الأساسي الذي سيدفع به في مباراة اليوم ضد بلدية المحلة والتي ستجمع الفريقين على ملعب استاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع أمام بلدية المحلة كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: علي معلول - محمد عبدالمنعم - رامي ربيعة - محمد هاني.

الوسط: إمام عاشور - عمرو السولية - محمد مجدي قفشة.

الهجوم: حسين الشحات - موديست - وسام أبو علي.

يدخل الأهلي بقيادة المدير الفني مارسيل كولر مباراة اليوم بشعار لا بديل عن النقاط الثلاثة، من أجل التقدم خطوة في جدول ترتيب الدوري، حيث يتواجد الفريق في المركز العاشر برصيد 14 نقطة وذلك لكثرة مؤجلاته.

وخاض الأهلي حتى الآن 6 مباريات في بطولة الدوري الممتاز، حقق الفوز في 4 وتعادل في مباراتين، ويتبقى للمارد الأحمر 8 مؤجلات من المقرر خوضها خلال الفترة المقبلة وذلك بسبب مشاركاته الأفريقية والبطولة العربية.

على الجانب الأخر يخوض فريق بلدية المحلة مباراة اليوم وهو في المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة، حصدها من الفوز في 3 مباريات والتعادل في 4، بينما تعرض للهزيمة في 9 مواجهات حتى الآن.

موعد مباراة الأهلي وبلدية المحلة والقناة الناقلة:

ستنطلق مباراة الأهلي ضد بلدية المحلة في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:00 بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع عبر قناة أون تايم سبورت.