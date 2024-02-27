اليوم.. الأهلى يواجه الزمالك في قمة نهائى كأس السوبر للكرة الطائرة

يواجه فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى نظيره قريق الزمالك فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء في قمة جديدة بنهائي السوبر المحلى للكرة الطائر والتي ستقام على صالة إتحاد الشرطة الرياضى بالقاهرة .



وتأهل فريق الزمالك إلى النهائى بالفوز على بتروجت بنتيجة 3 /0 ، بينما نجح الأهلى فى التأهل بالتفوق على طلائع الجيش بنتيجة 3 / 1 فى مواجهتى أول أمس الأحد ، حيث يتنافس فى السادسة مساءا على البرونزية فريقا بتروجت و الطلائع .



ونجح كلا الفريقين الأهلى و الزمالك فى التأهل مؤخرا إلى المربع الذهبى فى الدورى الممتاز الذى يقام بنظام الـ " بلاى أوف ".

ويشهد اللقاء حضور جماهيرى عن طريق شركة تذكرتى ، حيث تم طرح تذاكر نهائيات السيدات و الرجال قبل إنطلاق المنافسة مباشرة .

ووافق الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة مؤخراً على إقامة البطولة الأفريقية للأندية للكرة الطائرة رجال وسيدات في مصر، حيث ينظم النادي الأهلي البطولتين.

من ناحية أخرى، استقر مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة على ترشيح المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، فى منصب نائب رئيس الاتحاد الأفريقي خلال الكونجرس الذى سيُعقد فى أغسطس المقبل.