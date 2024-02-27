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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

سعر الريال السعودي بالبنوك اليوم الثلاثاء

الريال السعودي
الريال السعودي

ننشر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 27-2-2024، بالتعاملات الصباحية في البنوك االمصرية، حيث سجل سعره فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر 8.19 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

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وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

8.22 جنيه للشراء.

 

8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

8.19  جنيه للشراء.

 

8.24  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

8.19 جنيه للشراء.

 

8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

8.21  جنيه للشراء.

 

8.25  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

8.18 جنيه للشراء.

 

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

8.23 جنيه للشراء.

 

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

8.04  جنيه للشراء.

 

8.25  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء.

 

8.25 جنيه للبيع.

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